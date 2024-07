Tragédia na MT-339: Adolescente morre em acidente Um adolescente de 14 anos faleceu em um acidente de carro na MT-339, entre Barra do Bugres e Tangará da Serra, no domingo (21)....

Um adolescente de 14 anos faleceu em um acidente de carro na MT-339, entre Barra do Bugres e Tangará da Serra, no domingo (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, a família seguia para Brasnorte quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, capotando o carro. Os pais e o avô do adolescente ficaram feridos, mas estão estáveis.

