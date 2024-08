Tragédia na Polícia Militar: Luto pela Perda do Subtenente Robson Bernardino É com profundo pesar que a Polícia Militar de Mato Grosso informa o falecimento do subtenente Robson Bernardino da Silva, de 46... Momento MT|Do R7 17/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

É com profundo pesar que a Polícia Militar de Mato Grosso informa o falecimento do subtenente Robson Bernardino da Silva, de 46 anos, na manhã deste sábado (17.08), no município de Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Militar lamenta morte de subtenente Robson Bernardino da Silva

• Setasc promove Expedição SER Família Mulher em Rondonópolis

• Projeto que permite irrigação em área de proteção recebe críticas