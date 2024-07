Tragédia no interior de SP: Acidente de ônibus deixa 10 mortos e vários feridos

Um grave acidente no início da madrugada desta sexta-feira (5), com ônibus turismo que transportava grupo de fiéis que saiu de Itapeva (SP) rumo à Aparecida do Norte (SP), fez 52 vítimas, das quais 10 fatais. O ônibus se chocou com pilar de sustentação central de viaduto na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, no quilômetro (Km) 171, nas intermediações da cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo.

