Tragédia no Paraná: Luto Oficial Após Acidente Aéreo O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias no estado por causa do acidente aéreo ocorrido nesta... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 19h07 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h07 ) ‌



Imagem do acidente aéreo

O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias no estado por causa do acidente aéreo ocorrido nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo. O avião partiu do Aeroporto de Cascavel, no oeste do estado, em direção ao Aeroporto de Guarulhos (SP).

