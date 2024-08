Transferência de Chefes do Crime: Medida Radical do Rio de Janeiro A área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro quer a transferência de traficantes do Comando Vermelho, que estão presos... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 16h02 ) ‌



A área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro quer a transferência de traficantes do Comando Vermelho, que estão presos no sistema prisional estadual para presídios federais. A intenção é dificultar a possibilidade de contato dos chefes criminosos da facção com seus comandados que estão soltos.

