Transformação Cultural: Retiro dos Artistas se Torna Unidade do Sesc RJ O Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) e o Retiro dos Artistas assinaram nesta terça-feira (13) parceria que estabelece que o centro... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Retiro dos Artistas

O Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) e o Retiro dos Artistas assinaram nesta terça-feira (13) parceria que estabelece que o centro cultural do lar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, abrirá ao público com programação regular, beneficiando os residentes e a comunidade da região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão de Meio Ambiente da Câmara alerta para piora da qualidade do ar no Amazonas devido a queimadas

• Seduc lança Sistema de Prevenção do Abandono Escolar na rede estadual de ensino

• Patrulha Rural prende foragido da Justiça do Maranhão em São José do Xingu