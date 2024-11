Transformação de vida: artesã cria oficina de joias com apoio financeiro Flávia Dias, proprietária do empreendimento Helisa Davi Joias, está no ramo há cinco anos, e nesse período, percebeu que queria focar...

Flávia Dias, proprietária do empreendimento Helisa Davi Joias, está no ramo há cinco anos, e nesse período, percebeu que queria focar exclusivamente em seu negócio. Com o apoio da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, ela conta que conseguiu adquirir as máquinas e ferramentas necessárias para realizar seu objetivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.