Transformação Educacional: Cuiabá Aprende com Sobral O secretário Municipal de Educação de Sobral (CE), Francisco Herbert Lima Vasconcelos, foi um dos palestrantes do VIII Seminário...

O secretário Municipal de Educação de Sobral (CE), Francisco Herbert Lima Vasconcelos, foi um dos palestrantes do VIII Seminário de Educação Básica da Rede Municipal, evento formativo realizado nesta segunda-feira (29), no Hotel Fazenda Mato Grosso. Na palestra, voltada para os gestores escolares, com momentos de interação, o secretário falou sobre as estratégias que transformaram a educação pública no município de Sobral.

