Transformação na Agricultura Familiar: Caminhonetes para Aldeias Indígenas Foto: João Reis/Setasc Os veículos entregues pelo Governo de Mato Grosso na última segunda-feira (19.08), para aldeias indígenas... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os veículos entregues pelo Governo de Mato Grosso na última segunda-feira (19.08), para aldeias indígenas de seis municípios do Estado, contribuirão com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar nas localidades e com a produção de novas culturas. A afirmação é de Kanawayuri Leandro Marcello Kamaiurá, representante da Aldeia Kamaiura, da etnia Kamaiura, de Canarana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• André Amaral aponta participação de Efraim Filho na desoneração da folha

• Em entrevista, DJ Buarque revela como está relação com Bia, após término; ‘Amizade’

• BR-364 em Nobres será bloqueada para detonação de rocha nesta quinta (22)