Transformação Radiante: Ana Paula Siebert Adota Novo Visual Ana Paula Siebert, de 36 anos de idade, está de visual novo. A modelo aderiu a fios mais claros, na quinta-feira (15), inspirada... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Antes e depois de Ana Paula Siebert — Foto: Reprodução | Instagram

Ana Paula Siebert, de 36 anos de idade, está de visual novo. A modelo aderiu a fios mais claros, na quinta-feira (15), inspirada nos cabelos da filha. Ela é mãe de Vicky, de 4 anos, do casamento com Roberto Justus. “Solar blonde! Tiver coragem de fazer o fundo no tom que eu queria, igualzinho da Vicky! Amei! Me senti iluminada!”, escreveu ela em seu Instagram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova projeto que fixa multa mínima de R$ 10 mil para crimes contra cães e gatos

• Ana Paula Siebert muda cor dos cabelos inspirada no loiro da filha; ‘Iluminada!!’

• Jovem de 18 anos é preso em flagrante pela Polícia Civil por importunação sexual