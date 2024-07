Transformando Mato Grosso: II Congresso de Registro Empresarial

Unir esforços e instrumentos que permitam aos futuros comerciantes e empresários condições de sairem da informalidade rendeu três prêmios a Administração Municipal de Várzea Grande em solenidade promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso através da Junta Comercial (Jucemat).

Além de ser a primeira cidade de Mato Grosso em aderir a RedeSim e o quinto município do Brasil, Várzea Grande garante a possibilidade de em menos de 10 minutos uma empresa conseguir emitir seu Alvará de funcionamento em uma demonstração de regularidade fiscal e ambiental do novo empreendimento. Fora isto avançando ainda mais a Administração Municipal abriu mão de mais de 400 CNAEs, que são atividades econômicas que deixam de pagar seu primeiro alvará como forma de incentivar os mesmos a estarem na legalidade e verem o Município e o Estado como parceiros que juntos podem transformar o Brasil, Mato Grosso e Várzea Grande em potenciais econômicas gerando emprego, renda e oportunidades.

