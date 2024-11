Transparência e Ouvidoria: Novo Programa da Controladoria Geral do Estado Com o objetivo de fortalecer as ações de transparência, de participação social e promover a melhoria contínua dos serviços prestados...

Com o objetivo de fortalecer as ações de transparência, de participação social e promover a melhoria contínua dos serviços prestados à população, a Controladoria Geral do Estado instituiu por meio de portaria publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira (15), a Avaliação de Ouvidoria e Transparência nos órgãos e entidades do Executivo Estadual. A ação faz parte do programa Integridade Pública do Governo de Mato Grosso e concederá selos às instituições que se destacarem.

