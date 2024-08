Transporte Público Gratuito: Propostas e Estudos em Debate

Momento MT |Do R7

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) assumiu nesta terça-feira (13) a coordenação da Frente Parlamentar da Tarifa Zero, que busca promover a adoção de políticas de transporte público gratuito. Na ocasião, Jilmar Tatto lançou o site da frente parlamentar, que reúne a legislação já em vigor e as propostas em discussão no Congresso, além de apresentar estudos e depoimentos de especialistas e discutir experiências dos 116 municípios brasileiros que já adotaram a medida.

