Treinamento prático da PRF em ação contra agressores ativos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou da 6ª edição do Curso de Prevenção e Enfrentamento ao Agressor Ativo (CPEAA) e foi representada por dois servidores do Núcleo de Operações Especiais (NOE). Na fase prática, foi realizada uma simulação policial para aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

