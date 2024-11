Tribunal de Contas analisa contas de 14 municípios em sessão desta terça Contas anuais de governo do exercício de 2023 de 14 municípios estão na pauta da sessão ordinária do Plenário Presencial do Tribunal...

Contas anuais de governo do exercício de 2023 de 14 municípios estão na pauta da sessão ordinária do Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) desta terça-feira (15). Realizada de forma presencial, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube, a sessão tem início às 14h30. Clique aqui e confira a pauta na íntegra.

