Tribunal do RS rejeita habeas corpus de réu da tragédia da Boate Kiss O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido de habeas corpus Mauro Londero Hoffmann, um dos quatro réus acusados... Momento MT|Do R7 03/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h02 ) ‌



O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou o pedido de habeas corpus Mauro Londero Hoffmann, um dos quatro réus acusados de 242 homicídios na tragédia da boate Kiss. A decisão foi do desembargador José Luiz John dos Santos, da 3ª Câmara Criminal do TJRS.

