Troca de Experiências entre MT e SP: Avanços na Segurança Pública A visita da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, à Secretaria de Estado de Segurança de São Paulo (SSP-SP), nesta quarta-feira... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h37 ) ‌



A visita da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, à Secretaria de Estado de Segurança de São Paulo (SSP-SP), nesta quarta-feira (14.08), teve a finalidade de trocar experiências sobre o programa SER Família Mulher, implementado com a rede de Segurança Pública de MT, com as boas práticas aplicadas em SP, com o particular interesse em avançar na proteção e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.

