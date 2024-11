Turista italiana é resgatada após ataque de búfalo no Pantanal

Momento MT |Do R7

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreram, nesta segunda-feira (21.10), uma turista italiana que foi atacada por um búfalo no Pantanal. A vítima sofreu lacerações na perna e recebeu atendimento dos bombeiros militares, que estão na região realizando a Operação Pantanal, focada no combate a incêndios florestais.

