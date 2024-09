TV Conquista se destaca mais uma vez como a melhor emissora

Momento MT |Do R7

A TV Conquista foi novamente reconhecida como a melhor emissora de televisão pelo Instituto Ângulo Pesquisa, marcando o quarto ano consecutivo em que conquista esse prestigiado título. Esse reconhecimento reflete o compromisso contínuo da emissora com a qualidade, a inovação e o fortalecimento dos laços com a comunidade de Lucas do Rio Verde e região.

