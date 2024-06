UBS do Cidade Verde promove ação educativa contra a dengue

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da equipe da UBS do Cidade Verde, realizou na manhã de sexta-feira (28), na Praça Central do bairro, uma grande ação de orientação e conscientização sobre os cuidados e medidas a serem tomados em relação ao mosquito da dengue. Apesar do aumento nos casos notificados e da baixa cobertura vacinal, que hoje é de apenas 7,6%, com 3.449 doses aplicadas, não há motivo para preocupação. Diante disso, as unidades que compõem a Superintendência da Atenção Primária têm intensificado as ações para conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Governo de MT melhora infraestrutura de Colniza e fortalece saúde, educação e agricultura familiar

• Operação Lei Seca resulta em 13 autuações criminais

• Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste sábado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.