UFRJ lança curso inovador em transformação digital Um grupo de trabalho, integrado por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está elaborando um curso para formação... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 20h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um grupo de trabalho, integrado por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está elaborando um curso para formação de estudantes em transformação digital. A informação foi dada pelo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Medronho, durante o Festival do Conhecimento, encerrado nesta sexta-feira (30).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• UFRJ terá curso para formação em transformação digital

• CI debate criar usinas de aproveitamento de resíduos para mudança energética

• Polícia Civil prende homem por pesca e caça ilegal em Ribeirão Cascalheira