UFRRJ Avança em Inclusão: Debate sobre Vagas para Pessoas Trans e Travestis A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) tornou público o cronograma de debates sobre reserva de vagas para pessoas... Momento MT|Do R7 12/08/2024 - 17h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h07 )



UFRRJ Debate sobre Vagas para Pessoas Trans e Travestis

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) tornou público o cronograma de debates sobre reserva de vagas para pessoas trans e travestis nos cursos de graduação. A reitoria apresentou nesta segunda-feira (12) a proposta de minuta com normas para regulamentar as ações afirmativas direcionadas a esse segmento social.

