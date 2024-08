Última Chamada: Entrega do Relatório de Transparência Salarial se Aproxima! Empresas brasileiras que empregam a partir de 100 funcionários têm até o próximo dia 30 para preencher o segundo Relatório de Transparência... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h33 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h33 ) ‌



Transparência Salarial

Empresas brasileiras que empregam a partir de 100 funcionários têm até o próximo dia 30 para preencher o segundo Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, disponível no portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

