Última chamada para escolas: confirme seus dados no Educacenso O prazo para as escolas confirmarem dados no Sistema Educacenso se encerra na próxima quarta-feira (16.10). O sistema foi reaberto...

O prazo para as escolas confirmarem dados no Sistema Educacenso se encerra na próxima quarta-feira (16.10). O sistema foi reaberto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), para que as escolas públicas e privadas confirmem ou retifiquem os dados declarados, em maio deste ano, ao Censo Escolar 2024.

