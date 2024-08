Última Chance: Empresas Devem Aderir ao Perse Hoje! Termina nesta sexta-feira (2) o prazo para empresas aderirem ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 19h34 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h34 ) ‌



Imagem do Perse

Termina nesta sexta-feira (2) o prazo para empresas aderirem ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). O programa federal foi criado em 2021, para ajudar financeiramente empreendimentos do setor de eventos e de alimentação fora do lar afetados pela pandemia de covid-19, como bares, restaurantes e hotéis.

