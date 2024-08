Última Chance: Inscrições do Fies se Encerram Hoje! As inscrições de candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 12h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h42 ) ‌



Fies Inscrições

As inscrições de candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2024 terminam às 23 horas e 59 minutos desta nesta terça-feira (27), observado o horário oficial de Brasília.

