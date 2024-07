Momento MT |Do R7

Última Chance: Inscrições para Brigadistas Temporários se Encerram Hoje! Encerra nesta sexta-feira (26.07) o prazo de inscrição no processo seletivo de contratação de 150 brigadistas florestais temporários...

Encerra nesta sexta-feira (26.07) o prazo de inscrição no processo seletivo de contratação de 150 brigadistas florestais temporários para Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). O objetivo é reforçar as ações de combate aos incêndios florestais no Estado durante o período de seca.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.