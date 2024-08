Última Chance: Inscrições para o Fies Encerram Hoje! Os estudantes interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h11 ) ‌



Fies

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2024 devem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira (27), observado o horário oficial de Brasília. O programa federal concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas.

