Última Chance para Adoção de Animais em Cuiabá!

Como parte da programação da campanha realizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso dedicada à proteção animal e ambiental, ocorrerá em Cuiabá, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro (sábado e domingo), a “Feira de Adoção – Cuide Bem do Seu Amor”. O evento será realizado no Pantanal Shopping, das 15h às 19h, e será uma oportunidade para encontrar lares para cães e gatos resgatados.

