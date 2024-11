Últimos dias para se inscrever no curso sobre Tribunal do Júri O curso de extensão “Tribunal do Júri: Perspectivas e Desafios” será concluído na próxima sexta-feira (25), com a realização do 12º...

O curso de extensão “Tribunal do Júri: Perspectivas e Desafios” será concluído na próxima sexta-feira (25), com a realização do 12º módulo e carga horária total de 40 horas. Promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, em parceria com o Centro de Apoio Operacional (CAO) Júri e Confraria do Júri (Associação dos Promotores do Júri), o curso contou com 360 inscritos, abrangendo membros de Ministérios Públicos de todo o Brasil.

