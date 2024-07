Momento MT |Do R7

Um Casamento ao Vivo: Júlia Vieira e Luigi César Dão o Grande Passo Júlia Vieira e Luigi César se casaram no final da tarde desta terça-feira (30), na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, interior...

Júlia Vieira e Luigi César se casaram no final da tarde desta terça-feira (30), na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, interior de São Paulo, em uma cerimônia transmitida ao vivo no canal do YouTube da jovem, de 21 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.