Um Dia de Alegria e Pedaladas em Lucas do Rio Verde O “Pedal dos Pais”, promovido pela TV Conquista, está acontecendo neste momento em Lucas do Rio Verde, reunindo famílias e ciclistas...

O “Pedal dos Pais”, promovido pela TV Conquista, está acontecendo neste momento em Lucas do Rio Verde, reunindo famílias e ciclistas de todas as idades para um dia de muita diversão e atividade física. Com o sol brilhando no horizonte, os participantes se reuniram no Centro de Eventos Roberto Munaretto para dar início a mais uma edição desse evento que já se tornou uma tradição na cidade.

