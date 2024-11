Um dia especial para as crianças em MT O sábado (12.10) na capital mato-grossense foi colorido e especial para as crianças acolhidas pela primeira-dama do Estado, Virginia... Momento MT|Do R7 13/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 13/10/2024 - 14h09 ) twitter

O sábado (12.10) na capital mato-grossense foi colorido e especial para as crianças acolhidas pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do projeto Dia das Crianças Especial e do programa SER Família Criança, e pelo governador Mauro Mendes. Eles participaram do evento acompanhados da filha caçula, Maria Luiza, e da amiguinha, Olívia Ramos. No estacionamento da Arena Pantanal, comemoraram com crianças cadastradas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

