Um dia mágico para as crianças em Cuiabá A semana do Dia das Crianças em Cuiabá foi comemorada com uma programação especial idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h50 )

A semana do Dia das Crianças em Cuiabá foi comemorada com uma programação especial idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, por meio do programa SER Família Criança, idealizado por ela e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). O evento teve o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e com parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A programação encerrou no domingo (13.10).

