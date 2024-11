Unemat abre vagas para engenheiros e motoristas em processo seletivo A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação temporária de 16...

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação temporária de 16 engenheiros civis, eletricistas e florestais, e motoristas. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente online no site da universidade e têm prazos diferentes para as realizadas com e sem taxa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.