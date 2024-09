Unindo forças contra incêndios: Polícia Civil e Bombeiros em ação Com objetivo de unir forças no combate aos crimes ambientais e sociais cometidos com uso de fogo, delegados da Delegacia Especializada...

Com objetivo de unir forças no combate aos crimes ambientais e sociais cometidos com uso de fogo, delegados da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) reuniram-se, na última sexta-feira (06.09), com membros do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

