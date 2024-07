Momento MT |Do R7

Unpunked Sound: A banda cuiabana que promete um espetáculo inesquecível Após o lançamento do remix de "Crystal Palaces", a banda cuiabana Unpunked Sound se prepara para um show especial no 37º Festival...

Após o lançamento do remix de "Crystal Palaces", a banda cuiabana Unpunked Sound se prepara para um show especial no 37º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães (a 64 km de Cuiabá), no próximo dia 28 de julho.

