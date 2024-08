Valesca Popozuda Surpreende ao Revelar Ano Sem Sexo

Momento MT |Do R7

Em um bate-papo com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no programa ‘Surubaum’, Valesca Popozuda abriu o jogo sobre sua vida sexual, após o término de seu relacionamento com o cantor PK Delas em 2019. “Eu já fiquei um ano sem transar, ninguém acredita quando eu falo isso”.

