Valorização do café: mercado em alta nesta semana

O mercado cafeeiro começou a semana com valorização significativa nesta segunda-feira (09.09), com altas expressivas tanto no café arábica quanto no robusta. Às 12h20, o contrato de dezembro/24 do arábica registrava um aumento de 880 pontos, alcançando 244,80 cents/lbp. Para março/25, a alta foi de 825 pontos, com cotação de 242,80 cents/lbp, e para maio/25, o avanço foi de 795 pontos, chegando a 240,85 cents/lbp.

