Valorização dos professores é prioridade para Teresa Leitão

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (15), prestou homenagem ao Dia dos Professores e defendeu a valorização da profissão. A senadora reforçou a necessidade de uma luta contínua dos profissionais da educação para assegurar direitos adquiridos e cobrar melhores condições de trabalho e melhores salários. Ela destacou a importância do cumprimento do piso salarial da categoria, previsto no Plano Nacional de Educação.

