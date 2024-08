Varejo em Queda: Fim de um Ciclo de Crescimento A queda de 1% do comércio varejista em junho deste ano, na comparação com maio, interrompeu cinco meses consecutivos de altas no... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A queda de 1% do comércio varejista em junho deste ano, na comparação com maio, interrompeu cinco meses consecutivos de altas no setor. O recuo também veio depois do varejo atingir patamar recorde no mês anterior, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Pescador acha no mar raro tubarão de Lego que pode valer até R$ 3 mil: “Um tesouro”

• Bombeiros Militares socorrem vítima presa embaixo de empilhadeira em Rondonópolis

• CDH aprova prioridade para pessoas com mais de 80 anos e com criança de colo