Várzea Grande adere a programa estadual e deve zerar espera por vários exames A oftalmologia deve ser uma das especializadas mais beneficiadas, já que há pacientes aguardando por atendimento desde 2022 A prefeitura... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A oftalmologia deve ser uma das especializadas mais beneficiadas, já que há pacientes aguardando por atendimento desde 2022. A prefeitura de Várzea Grande lançou, neste sábado (8), o programa Fila Zero no município. Serão realizadas no programa ultrassonografias, consultas oftalmológicas, cirurgias de cataratas, doppler colorido e laqueadura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

II Março Mulher AJEB-MT 2025: Posse de novas associadas e entrega de Títulos Honoríficos

Prefeito e primeira-dama homenageiam secretárias, servidoras e vereadoras

Duda Reis e Du Nunes leva a filha no mar pela primeira vez: ‘Muita grandeza nisso’