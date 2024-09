Vasco avança na Copa do Brasil após emocionante disputa de pênaltis

Momento MT |Do R7

Em uma noite emocionante na Ligga Arena, o Vasco da Gama garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil, mesmo após uma derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR no tempo regulamentar. A classificação veio nos pênaltis, com uma vitória por 5 a 4, marcando o retorno dos cariocas a essa fase da competição após 13 anos, desde 2011, quando superaram o Coritiba.

