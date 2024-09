Vasco conquista mais uma vitória e se mantém invicto no Brasileirão Neste domingo, o Vasco da Gama superou um primeiro tempo complicado e venceu o Vitória por 1 a 0 no Estádio Barradão, em partida válida...

Neste domingo, o Vasco da Gama superou um primeiro tempo complicado e venceu o Vitória por 1 a 0 no Estádio Barradão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Gigante da Colina aumentou sua sequência de invencibilidade para oito jogos, somando compromissos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

