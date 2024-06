Vasco goleia São Paulo e deixa zona de rebaixamento

Momento MT |Do R7

O Vasco da Gama protagonizou uma virada espetacular ao vencer o São Paulo por 4 a 1 na noite deste sábado, em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista até saiu na frente com André Silva, mas o Cruzmaltino reagiu com gols de Alan Franco (contra), Guilherme Estrella, Leandrinho e David, garantindo uma vitória crucial para escapar da zona de rebaixamento.

