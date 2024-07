Vasco quebra jejuns e vence Internacional fora de casa

O Vasco da Gama finalmente somou seus primeiros pontos como visitante no Campeonato Brasileiro. Em um jogo emocionante neste domingo (07.07), o Gigante da Colina venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada da competição. Este confronto marcou o retorno do Inter ao seu estádio após 70 dias, período em que o Beira-Rio também sofreu com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

