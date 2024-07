Vasco vence o Atlético-GO e conquista quarta vitória consecutiva no Brasileirão O Vasco da Gama continua sua ascensão no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio...

O Vasco da Gama continua sua ascensão no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com este resultado, o Cruzmaltino alcançou 23 pontos e subiu para a nona colocação na tabela, além de registrar sua quarta vitória consecutiva. Por outro lado, o Atlético-GO permanece na penúltima posição, com apenas 11 pontos.

