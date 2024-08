Venezuela em Alerta: Investigação sobre Site da Oposição Uma investigação penal contra os responsáveis pela página da oposição na internet foi iniciada pelo Ministério Público (MP) da Venezuela... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h37 ) ‌



Investigação na Venezuela

Uma investigação penal contra os responsáveis pela página da oposição na internet foi iniciada pelo Ministério Público (MP) da Venezuela, nessa quarta-feira (7). No site foram publicadas as supostas atas eleitorais que comprovariam a vitória de Edmundo González contra Nicolás Maduro na eleição presidencial do dia 28 de julho.

