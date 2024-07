Venezuela em Crise: O Futuro Após a Vitória de Maduro Após questionamentos internacionais, contestação da oposição e espera do povo venezuelano, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral... Momento MT|Do R7 30/07/2024 - 08h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 08h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maduro e González votaram em Caracas

Após questionamentos internacionais, contestação da oposição e espera do povo venezuelano, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), autoridade eleitoral venezuelana, Elvis Amoroso, declarou o presidente Nicolás Maduro reeleito com 5.150.092 de votos, ou 51,20% do total.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Rede Estadual retoma aulas nesta terça-feira (30) após recesso de 15 dias para estudantes e professores

• Nova lei pretende estimular a produção de alimentos nas cidades

• PF deflagra operação em combate à importação ilegal de medicamento