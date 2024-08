Venezuela: Entrega das Atas Eleitorais em Foco O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) deve entregar esta semana ao Judiciário as atas eleitorais por mesa de votação do... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem relacionada à matéria sobre as atas eleitorais na Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) deve entregar esta semana ao Judiciário as atas eleitorais por mesa de votação do pleito presidencial do dia 28 de junho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Militar resgata vítimas de incêndio em residência em Várzea Grande

• PGJ diz que função exige, além do conhecimento, respeito e equilíbrio

• Kamala fica 1,4 ponto à frente de Trump, prevê agregador de pesquisas dos EUA